Нов етап от националната кампания за подпомагане на уязвими граждани стартира Български Червен кръст. Инициативата е част от Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027 и се реализира със съфинансиране от Европейския социален фонд плюс.

Кампанията започна на 16 март и ще продължи до 15 май, като се очаква да обхване над 530 000 души в цялата страна. Раздаването на хранителни продукти ще се извършва в 317 временни пункта, обслужвани от служители и доброволци на организацията.

В Пловдивска област инициативата ще бъде открита официално днес – 17 март. В региона ще функционират 23 пункта, като шест от тях са разположени в Пловдив. Те ще бъдат на същите адреси, използвани и при предходната кампания през есента.

Над 250 доброволци и служители на БЧК ще се включат в организацията на акцията в областта, като се очаква помощ да получат 36 237 правоимащи жители.

Всеки одобрен гражданин ще може да получи хранителния пакет срещу представяне на документ за самоличност и подпис. Списъците на правоимащите се изготвят от Агенция за социално подпомагане.

Пакетите съдържат 11 основни хранителни продукта от първа необходимост – сред тях брашно, ориз, олио, боб, грах, консерви и лютеница. Едночленните и двучленните домакинства ще получават по един пакет с тегло около 11 кг, а по-големите семейства – по два пакета с общо тегло близо 24 кг.

Освен хранителната помощ, на нуждаещите се ще бъдат предоставяни и съпътстващи услуги – консултации за здравословно хранене, информация за социални и здравни услуги, както и насоки за действие при извънредни ситуации.

Подробен график за раздаването е публикуван на интернет страниците на БЧК и Агенцията за социално подпомагане, както и в регионалните офиси на организацията. Гражданите могат да получат допълнителна информация и чрез кол центъра на БЧК.