Българско и френско кино за финал на Синелибри в Пловдив

Четири филма очакват кинофеновете в последния уикенд на кино-литературния фестивал Синелибри в Пловдив.
Програмата в събота стартира с българската черна комедия „Такси за рая“. Това са проследява три преплетени истории: историята на нелегално нощно бдение във Виена; историята на двама служители на погребално бюро, специализирано в транспортиране на тленни останки на български емигранти обратно в родината; историята на полски престъпник, който трябва да бъде преведен през границата в ковчег. Прожекцията е на 7 ноември от 16:15 часа.
Програмата предлага още една комедия, но от Франция – „Молиер, Сирано и младият крал“. По време на Парижкото въстание младият Луи XIV е тайно заменен с двойник и поверен на поета-мускетар Сирано дьо Бержерак. Скрит в пътуващата театрална трупа на Мадлен Бежар, Луи се сближава с Молиер, който не подозира истинската му самоличност. Прожекията е в събота от 18:30 часа.
В неделя киноселекцията продължава с японско-френският „И тогава изведнъж“. Историята ни потапя в живота на дом за възрастни хора, в който ръководителката се опитва да въведе нов метод за грижа, въпреки недоволството на част от персонала. Филмът е японското предложение за Оскар и с отлични отзиви от фестивалите в Кан и в Торонто, а в LUCKY Дом на киното в Пловдив можем да го гледаме в неделя от 15:30 часа.
Пловдивското издание на Синелибри в Пловдив приключва с дългоочаквания „Отечество“ на Павел Павликовски. Историческата драма за живота на Томас Ман и дъщеря му след Втората световна война и отношенията им с Германия можем да гледаме в неделя от 19:00 часа.
Билетите са в продажба на касата на LUCKY Дом на киното, както и на сайта kinolucky.com. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.
Един коментар
The silence of the spacious apartment is suddenly shattered by eerie laughter echoing from the end of the hallway. Dive into the baby in yellow and pray you survive this spooky shift.