Българският павилион на Венецианското архитектурно биенале през 2025 идва в Пловдив

След като представи България на 19-ото Венецианско биенале по архитектура във Венеция през 2025 г., проектът ПСЕВДОПРИРОДА (PSEUDONATURE) се завръща в България с изложба в Регионалния етнографски музей – Пловдив, която може да бъде видяна от 13 юни до 15 август.

Развита като адаптирана версия на проекта, ПСЕВДОПРИРОДА 2.0 пренася инсталацията от Венеция – една от световните столици на културата, към контекста на столицата на културата Пловдив. Там проектът влиза в нова среда, в която темите за климатичните промени, технологичната симулация и изкуствения интелект, които са водещи за инсталацията, се преплитат с въпросите за националната идентичност, културната памет и съвременната реалност у нас. Официалното откриване ще бъде на 12 юни от 17:30 ч. в сградата на музея.

Преди откриването в Пловдив ПСЕВДОПРИРОДА 2.0 ще направи кратка спирка и в София. На 3 юни от 17:30 ч. в галерия SOLD OUT проектът ще бъде представен с пърформанс и разговор, посветен на адаптацията на павилиона от Венеция към българския контекст.

Куриран от архитект Ясен Марков, проектът продължава да изследва границите между природата и технологиите, реалността и симулацията, поставяйки под въпрос представите за устойчивост в свят, в който естествените процеси все по-често се контролират едновременно от човешка намеса, алгоритми и изкуствен интелект.

Климатичният парадокс пристига на родна почва

В основата на ПСЕВДОПРИРОДА стои парадоксална система, в която слънчева енергия захранва снежно оръдие, произвеждащо изкуствен снеговалеж посред лято. Създаденият сняг постепенно затрупва соларните панели, които поддържат самата инсталация, превръщайки слънцето едновременно в източник и разрушител на системата. Този цикъл на самосаботиране поставя под въпрос представите за устойчивост, технологичен контрол и човешка намеса в природните процеси. Между климатична тревожност, технологична симулация и абсурда на съвременните екологични решения, проектът задава въпроса дали действително контролираме природата – или единствено се адаптираме към непрекъснато променящите ѝ се сили.

Изложбата на ПСЕВДОПРИРОДА в Пловдив е първото представяне на проекта в България след Венеция. Специално адаптирана към архитектурния и културен контекст на Регионалния етнографски музей, изложбата обхваща както вътрешните пространства, така и двора на музея. Там емблематичната инсталация със соларни панели и оръдие за изкуствен сняг влиза в директен диалог с архитектурата на Стария Пловдив, превръщайки сградата и средата около нея в част от своеобразен климатичен спектакъл. Между възрожденския интериор, технологичната инфраструктура и изкуствения снеговалеж проектът създава напрежение между минало и бъдеще, локална памет и глобални кризи.

Интериорът между традицията и модерността

Интериорната част на изложбата развива темата за традицията като система от знания и механизми за адаптация. В централното пространство на музея ще бъде пресъздадена абстрактната възрожденска „дневна“ от павилиона във Венеция, ситуирана този път в автентичната среда на истинска къща от периода. В основата на “дневната” стои текстилният килим на артистката Роузи Ейсор, пресъздаващ халите от българския фолклор, които предвещават лошото време. Този път той ще бъде изложен в диалог с експонати от музейната колекция на Етнографския музей. Тази композиция се допълва от камина с изкуствен огън от Технобетон. Част от произведенията е и интерактивната инсталация на артистката Ивелина Иванова, представяща дистопичен зимен пейзаж на Венеция в бъдещето.

Каталог: актуализиран прочит на ПСЕВДОПРИРОДА

Паралелно с изложбата ще бъде издаден нов каталог, който продължава и преосмисля идеите на ПСЕВДОПРИРОДА от Венеция, този път разгледани през нова, почти псевдобюрократична перспектива. Изданието събира визуални есета, документация на проекта, архивни материали, отчети и нови „рецепти за хубаво време“, които разширяват логиката на ПСЕВДОПРИРОДА отвъд рамките на самата изложба.

Между художествена фикция, технически отчет и климатична опера, каталогът проследява ПСЕВДОПРИРОДА не само като архитектурна инсталация, а като разрастваща се система от образи, климатични фантазии, административни абсурди и колективни опити за пренаписване на отношенията между природа, технология и въображение.

ПСЕВДОПРИРОДА като платформа

ПСЕВДОПРИРОДА 2.0 ще бъде активна платформа за срещи и разговори, като по време на изложбата са планирани срещи с артисти, куратори и колекционери. Проектът цели да създаде общност и пространство за обмен на идеи в ядрото на Стария град.

ПСЕВДОПРИРОДА 1.0 във Венеция

В силно конкурентната среда на Венецианското биенале ПСЕВДОПРИРОДА се утвърди като един от активно посещаваните и разпознаваеми национални павилиони. Инсталацията беше посетена от близо 28 000 души и привлече внимание както от международната професионална общност, така и от водещи архитектурни и културни медии. Реакциите потвърдиха актуалността на проекта и потенциала му за развитие в нови контексти.

Екип

Куратор на проекта е арх. Ясен Марков – архитект и дизайнер, работещ между Мюнхен, Щутгарт и София. Завършил Университета в Щутгарт, той работи в областта на архитектурата, дизайна и експерименталните артистични практики, а проектите му изследват отношенията между култура, технологии и природа. Архитектурната адаптация за Пловдив е дело на арх. Гергана Христова, а проектът се реализира от интердисциплинарен екип от куратори, артисти, дизайнери и организатори.

Кратка хроника на българските участия на Архитектурно биенале

България дебютира на Венецианското биенале по архитектура през 2008 г. с изложбата „Bulgaria: The Young Architects“ с куратори арх. Георгий Станишев и Весела Ножарова. Пътят на страната към устойчиво присъствие на форума обаче далеч не е лесен. В продължение на години български архитекти и професионални организации настояват България да участва активно в най-значимия международен форум за архитектура, но едва през 2023 г. това се реализира с усилията на Камарата на архитектите в България (КАБ), когато отиваме във Венеция с проекта на „Образованието е придвижване от тъмнина към светлина“ с куратор арх. Борис Тикварски.

След представянето си на Архитектурното биенале павилионът от 2023 г. беше показан и в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София в периода 20 декември 2023 – 15 февруари 2024, поставяйки началото на практиката българските павилиони да продължават живота си у нас и след дебюта им във Венеция.

Така ПСЕВДОПРИРОДА на арх. Ясен Марков се превръща едва в третия български проект в рамките на 19 издания на Архитектурното биенале във Венеция, както и вторият адаптиран у нас. След участието ни през 2025 г. България вече има осигурено участие и за следващото издание на Архитектурното биенале през 2027 г., поставяйки основата на по-устойчиво българско присъствие на престижния форум.

PSEUDONATURE е българският павилион на 19-тото Архитектурно биенале във Венеция през 2025 г. Той се реализира с подкрепата на на Министерството на културата на Република България. PSEUDONATURE 2.0 се реализира в партньорство с Регионален етнографски музей – Пловдив и с финансовата подкрепа на Фондация „Пловдив 2019“.

Псевдоприрода Комисар: Александър Стайнов;

Куратор: Ясен Марков;

Изложители: Технобетон, Роузи Ейсор, Ивелина Иванова

Локация: Регионален етнографски музей – Пловдив, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ 2, Пловдив