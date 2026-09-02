Автобус пропадна в кратер на пътното платно в Пловдив

Автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в дупка, отворила се в пътното платно в жилищен район „Тракия“, съобщава bTV.

Инцидентът е станал този следобед, за щастие няма пострадали пътници. В момента на инцидента в рейса е имало само две жени и шофьора

Задните гуми на автобус с номер 44 са хлътнали в огромна дупка на пътя заради ВиК авария. На мястото от сутринта е имало отворил се кратер. Мястото е било обезопасено с конуси. Вероятно водата от спукания тръбопровод е подкопала асфалта и от тежестта на автобуса пътното платно е поддало. За да бъде изваден рейса са използвани две фадроми и кран.

Снимки: Райна Зайкова/bTV