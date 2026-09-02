Автобус пропадна в кратер на пътното платно в Пловдив

Автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в дупка, отворила се в пътното платно в жилищен район „Тракия“, съобщава bTV.
Инцидентът е станал този следобед, за щастие няма пострадали пътници. В момента на инцидента в рейса е имало само две жени и шофьора
Задните гуми на автобус с номер 44 са хлътнали в огромна дупка на пътя заради ВиК авария. На мястото от сутринта е имало отворил се кратер. Мястото е било обезопасено с конуси. Вероятно водата от спукания тръбопровод е подкопала асфалта и от тежестта на автобуса пътното платно е поддало. За да бъде изваден рейса са използвани две фадроми и кран.
Снимки: Райна Зайкова/bTV
Един коментар
Да, такива са пловдивските булеварди, въпреки че се отделят десетки милиони за ремонти всяка година. Това се дължи много често на факта, че ремонтите се извършват от едни и същи фирми, свързани с Партията и с голямата корупция!