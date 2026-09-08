Авариен ВиК ремонт затваря част от бул. „Александър Стамболийски“

Движението на превозни средства се затваря по бул. „Александър Стамболийски“ – в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ и ул. ,,Братя Шкорпил“, заради авариен ВиК ремонт, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Ограничението ще е в сила от днес, 08.09.2026 г., до четвъртък, 10.09.2026 г., включително.

Маршрутът на автобусна линия №1 се изменя както следва:

Маршрут: АПК „Тракия“ – кв. „Коматево“ – ул. „Димитър Талев“ спирка № 17 – срещу Пощата, надясно пи бул. „Никола Вапцаров“ спирка № 199 – баня „Русалка“ ляв завой по ул. „Стефан Стамболов” спирка № 319 – Луна парк, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ спирка № 21 – Автосалона и по утвърдения маршрут.