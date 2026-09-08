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Авариен ВиК ремонт затваря част от бул. „Александър Стамболийски“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:58ч, вторник, 8 септември, 2026
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Движението на превозни средства се затваря по бул. „Александър Стамболийски“ – в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ и ул. ,,Братя Шкорпил“, заради авариен ВиК ремонт, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Ограничението ще е в сила от днес, 08.09.2026 г., до четвъртък, 10.09.2026 г., включително.

Маршрутът на автобусна линия №1 се изменя както следва:

Маршрут: АПК  „Тракия“ –  кв. „Коматево“ – ул. „Димитър Талев“ спирка № 17 – срещу Пощата, надясно пи бул. „Никола Вапцаров“ спирка № 199 – баня „Русалка“  ляв завой по  ул. „Стефан Стамболов” спирка № 319 – Луна парк, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ спирка № 21 – Автосалона и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. „Александър Стамболийски“  спирка № 37 – Светофара, ляв завой по ул. „Стефан Стамболов” спирка № 320 – пицария „Верди“, десен завой по бул. „Никола Вапцаров“ спирка № 194 – срещу  баня „Русалка“ ляв завой по ул. „Макеония“ спирка № 40 – кметство  район „Южен“  и по утвърдения маршрут.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:58ч, вторник, 8 септември, 2026
1 170 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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