94 събития и над 60 учени: Пловдив става сцена на науката

От секса в Космоса до тайните на киселото зеле: Фестивалът на науката идва в града
От предизвикателствата пред човешкото размножаване в светлината на амбициите ни да колонизираме Марс и Луната и предлаганите решения за създаване на устойчиви зърнени култури за хляба тук, на Земята, до търсенето на нови подходи за овладяване на възпалителни процеси, предизвикани от диабет и други заболявания, и иновативни решения срещу резистентността на туберкулозата. От влиянието на климатичните промени върху човешкото тяло до надпреварата за критични суровини – най-актуалните теми, свързани с човешкото здраве, нашата планета, космоса и иновациите идват в Пловдив!
От 22 до 25 октомври Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Драматичният театър – Пловдив ще бъдат сцена на 94 събития за всякакви възрасти с участието на повече от 60 учени от България и чужбина. Най-значимото събитие за наука в Пловдив ще срещне публиката с десетки провокативни теми, включително за възрастни 18+, научни открития и актуални предизвикателства пред човечеството.
Четвъртият Пловдивски фестивал на науката се организира от Фондация „Красива наука“ в основно партньорство с Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и Фондация „Пловдив 2019“, с подкрепата на широк кръг образователни, научни, дипломатически, корпоративни, културни и медийни партньори.
Любопитни демонстрации и научни експерименти ще бъдат показвани през всички дни на фестивала, заедно със събития на сцена, работилници и прожекции. Специалната училищна програма ще събере ученически групи чрез богата гама от тематични занимания: от роботика, STEM и LEGO Education до палеонтология, микробиология, история и легенди, географски приключения, сателитна разходка над пресъхващи реки. Специализирани работилници ще има както за ученици, така и за учители. Oсновната програма започва във вечерните часове на 22 и 23 октомври и продължава през целия уикенд до 25 октомври. Събитията са за различни възрасти и повечето от тях са безплатни.
Eто и акценти от тазгодишната програма на фестивала:
- Хляб за бъдещето: устойчивост на културите в епоха на глобални екологични предизвикателства (22 октомври, 17:30 ч., Зала Космос): Д-р Ааканша Каноджа (Нова Зеландия) от Центъра за растителна системна биология и биотехнология представя изследвания върху биостимуланти от водорасли и потенциала им да подпомагат растежа и устойчивостта на земеделските култури при суша, високи температури и други стресови условия.
- Мъжете са от Марс, жените – от Венера (22 октомври, 19:00 ч., Зала Космос): Климатологът и посланик на Европейския климатичен пакт д-р Зорница Спасова разкрива какви са различните въглеродни отпечатъци на двата пола и защо климатичните промени не засягат еднакво здравето на мъжете и жените.
- Палци горе: Музика без болка (23 октомври, 17:30 ч., Зала Лаборатория): Д-р Кирил Пенчев демонстрира как анатомията, ергономията и методи като електромиография помагат на музикантите да свирят без болка и професионални травми.
- Научен театър „Пчелите“ (24 октомври, 14:00 ч., Камерна зала на Драматичен театър – Пловдив) среща културата с науката. Интерактивната пърформанс-лекция на театралната организация „36 маймуни“ среща науката и сценичното изкуство, за да разкрие тайните на пчелното общество и ролята му в екосистемата.
- Кариесът: криминален случай с бактерии, захар и един невинен зъб (24 октомври, 14:30 ч., Зала Космос): Стажант-лекарят по дентална медицина Стефан Сотиров (финалист във FameLab) представя кариеса като истински криминален сюжет, в който главните заподозрени са бактериите, киселините и времето, а слюнката и флуорът идват на помощ.
- Психеделиците: Иновация в грижата за психичното здраве (24 октомври, 18:00 ч., Зала ДНК): Открит разговор с психиатъра д-р Нейчо Тодоров, психотерапевта Лилия Попганчева и социолога Атанас Гроздев върху изследванията на Johns Hopkins и Imperial College London за границите на психеделично-асистираната терапия при депресия и травми.
- Секс в Космоса (18+) (24 октомври, 19:00 ч., Зала Космос): Поглед отвъд земната гравитация с д-р Петър Ефтимов. Идеите за бази на Луната и колонизация на Марс минават през биологичната репродукция в извънземни условия – от научната фантастика до биологичната реалност.
- Научно за киселото зеле (25 октомври, 13:30 ч., Зала Космос): Инж. д-р Ивайла Сопотенска разкрива тайните на ферментацията, избора на сортове и защо традиционното кисело зеле е толкова важна част от българската хранителна и битова култура.
- Формата на водата (25 октомври, 15:00 ч., Зала Космос): Една от най-известните ирландски изследователки д-р Нийв Шоу (Ирландия) споделя опит от симулирана мисия до Марс и експедиции в Антарктика и Арктика, чрез забавни експерименти за оцеляване при екстремни условия (в партньорство с Посолството на Ирландия).
- Стратегически суровини: минералите, които движат бъдещето (25 октомври, 15:30 ч., Зала Лаборатория): Директорът на Геологическия институт към БАН проф. д-р Светослав Георгиев въвежда публиката в световната надпревара за редкоземни суровини – как пренареждат световната икономика и каква е ролята на България.
- Диетолог ли е алгоритъмът? (25 октомври, 10:30 ч., Зала Лаборатория): Дискусия между изследователя по изкуствен интелект от ПУ „Паисий Хилендарски“ Детелинка Трифонова и хранителния специалист Мартина Тодорова за възможностите и ограниченията на изкуствения интелект при изготвянето на хранителни режими.
Пловдивският фестивал на науката ще предложи и специализирани изложби:
- „Невидимата Антарктика: близо до невъзможното“ на Вера Гоцева-Ломовера;
- „Биофилателия“ на доц. д-р Ивелин Моллов;
- „Полски изобретения, които промениха света“ (съвместно с Полския културен институт);
- Изложба на Българската асоциация на младите полярни изследователи.
Един коментар
Изглежда като страхотен фестивал! Особено интересни ми се струват темите за устойчивостта на културите и изкуствения интелект в храненето. Чудесно е, block blast че науката се представя по толкова разнообразни и увлекателни начини. Има по нещо интересно за всеки!