50 стават бандите за HILLS OF ROCK 2022

Готова е програмата на фестивала по дни. Вижте я

Четири месеца остават до едно от най-вълнуващите рок събития в България за 2022 – HILLS OF ROCK. Артистите, част от фестивала, организиран от Fest Team, който ще се проведе между 21 и 23 юли на Гребния канал в Пловдив, стават 50. Билети има на https://ticketstation.bg/.

Наред с актуалните хедлайнери SLIPKNOT, SABATON и MERCYFUL FATE и ко-хедлайнерите HEAVEN SHALL BURN, BEHEMOTH и TESTAMENT, към звездния афиш се присъединяват и ELVANA и MARCO MENDOZA.

ELVANA

Те идват от Острова и правят изненадващ трибют на групата – символ на цяло поколение NIRVANA. Но бандата се оглавявана от … имитатор на Елвис Пресли! Това е група, която смесва най-емблематичните гръндж елементи с най-добрите моменти от музикалната история на Краля на рокендрола, а кулминацията е мега машъп от сиатълски звук и стара школа Rockabilly. ELVANA превзема Великобритания през 2019, с разпродадени концерти във всички популярни английски зали, свири на фестивалите Download и Гластънбъри, а на 21 юли ще бъде и на сцената на HILLS OF ROCK 2022.

MARCO MENDOZA

Музикантът, който владее баса в много жанрове – хеви метъл, джаз фюжън и фънк, MARCO MENDOZA идва за участие на 22 юли на HILLS OF ROCK 2022. Басистът е свирил с австралийските/американски хард рокери Dead Daisies, в преформирания състав на Thin Lizzy, в Black Sabbath на Bill Ward, Alias, Blue Murder, MENDOZA е споделял сцената и студиото с множество култови артисти като Ted Nugent, Soul SirkUS и Whitesnake.

Групите, които ще свирят на трите сцени – Main Stage, Music Jam и На Тъмно, в момента са точно 50 банди. Тук е програмата за HILLS OF ROCK 2022 по дни.

Към новите попълнения ELVANA и MARCO MENDOZA, се включват и българските DEADSCAPE – мелодична дет метъл банда от София, алтернативната стоунър група DUMBFOUND, хардкор бандата DISHONORED, мултинационалните MAZE HUNTERS и прогресарите от DASH THE EFFORT.

Пълният с

SLIPKNOT | SABATON | MERCYFUL FATE | HEAVEN SHALL BURN | BEHEMOTH | TESTAMENT| RiSE OF THE NORTHSTAR | BURY TOMORROW | DAGOBA | MAJESTICA| MISTER MISERY | NERVOSA | RAVENFACE | THE MODERN AGE SLAVERY | MARCO MENDOZA | ELVANA | BAILDSA | BASSKA | KLOGR| NIGHTLAND | HANGARVAIN | KONKURENT | 5RAND | POWER CRUE | FALLCIE | TENSIDE | DISTRICT 13 | SIN SEEKAS | MILENA & BAND | PIZZZA | DASH THE EFFORT| 40 DAYS LATER | DEAD MAN’S HAT KERANA & KOSMONAVTITE| SEVEROZAPADNYATSITE | THIS BURNING DAY | HELLION STONE | K.O.R.A. | OGI23 | DUMBFOUND | BOOMERANG| SCROLETICS| DEADSCAPE |DISHONORED| MAZE HUNTERS | SILUET| HOMEOVOX |ARTIFICIAL COMET | JIN MONIC | ABYSMATIC

Билети за HILLS OF ROCK 2022 се продават на https://ticketstation.bg/. HILLS OF ROCK 2022 се организира от “Фест Тийм” ООД и е част от програма „Наследство“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.