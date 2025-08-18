340 тона отпадъци извозиха за 6 дни от Столипиново

340 тона отпадъци извозиха от Столипиново за 6 дни екипите на ОП „Чистота“, които провеждат почистване на квартала. Това съобщи директорът на предприятието Десислава Георгиева. В акцията участва специализирана техника. Премахнати са нерегламентирани сметища от улиците „Прохлада“, „Батак“, „Крайна“, „Крайречна“, „Възход“, „Пламък“, „Варвара“ „Ландос“, както и в зоните около пазара, ОУ „Пенчо Славейков“ и СУ „Найден Геров“.

„Общинското предприятие ще продължи да изпълнява ангажиментите си, но очаквам и по-голяма ангажираност от жителите на „Столипиново“ при опазването на околната среда. Само със сътрудничество и взаимно уважение можем да постигнем трайна промяна и да поддържаме квартала чист и подреден“, заяви директорът на ОП „Чистота“.

В същото време остава отворен въпросът дали наличните в квартала съдове за битова смет са достатъчни. Въпрос, който се превръща в сериозна тема не само в Столипиново, но и за всички райони в града, на фона на рязко увеличаващото се население.