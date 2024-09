3000 пяха с големия Васил Петров на старта на Есенния салон на изкуствата

Джазменът отбеляза 30 години в музиката със забележителен концерт на Античния театър

Близо 3000 пловдивчани и гости на града преживяха истински екстаз с концерта на Васил Петров снощи на Античния театър. Големият български джаз изпълнител отбеляза 30 години на сцена и даде старт на Есенния салон на изкуствата в Пловдив.

Времето също бе с публиката. Минути преди началото валеше силен дъжд и се наложи музикантите от Симфониета-Враца под диригентството на маестро Христо Павлов да се оттеглят от сцената, за да предпазят инструментите си. Сякаш по поръчка обаче точно за първите акорди небето просветля и всички на трибуните и музикантите на сцената се потопиха в магичната атмосфера, създадена от Васил Петров.

Символичен старт на Есенния салон на изкуствата даде зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, който бе поканен да излезе на сцената от водещата на събитието – актрисата от Драматичен театър-Пловдив Елена Кабасакалова.

„Добър вечер на пловдивчани и всички гости на нашия град. Добър вечер в на всички в Европейската столица на културата. 1. септември дава началото на период, изпълнен с много емоции и вълнения, със събитията които Община Пловдив и нейните партньори организират през следващите три месеца. Денят започна с откриването на прекрасните Национални есенни изложби в къщите на Стария град и за да бъде той незабравим – откриваме официално Есенния салон на изкуствата с един концерт с много класа и стил на Васил Петров. С тази заявка и с тези емоции следващите три месеца ще бъдат изключително специални за целия ни град, защото той носи титлата културна столица на Европа и трябва да продължава да се представя на високо ниво. На добър час на всички участници в Есенния салон на изкуствата, на добър час и на Васил Петров и музикантите, които тази вечер са на сцената”, каза той.

„The best of Васил Петров – 30 години в музиката“ предложи приказна програма с емблематични песни като „Подслон в дъжда“, „Другият“, „Killing me softly“, „Can`t take my eyes of off you“, френската класика на Мишел Легранд „I will wait for you“, някои от знаковите песни на Бийтълс като „Yesterday“, рок класиката „Soldier of fortune“, „I was made for loving you“ на KISS, евъргрийните на Франк Синатра – „My Way“, „Fly me to the moon“, „New York, New York“ и още много други теми от 14-те му албума, записани през годините.

Всяка една от тях накара публиката да пее заедно с Васил Петров, а на финала големият артист дори я остави да води изпълненията.

Цвят и още класа на концерта дадоха музикантите Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (ударни) и приказната цигуларка Зорница Иларионова.

Васил Петров споделяше емоции с публиката и през цялото време между песните разказваше истории заедно с диригента Христо Павлов. Видимо и той, и всички музиканти се забавляваха и радваха на позитивната енергия, която пълният Античен театър излъчваше.

Точно за финала, по време на бисовете, небето отново се отвори. Оркестрантите напуснаха сцената, но джазменът и музикантите от триото останаха и изправиха трибуните. Всички зрители пееха с цял глас вечната класика „New York, New York“, за да засвидетелстват обичта и уважението си към таланта на големия Васил Петров. Независимо че заради контузията си и шината, с която бе фиксиран левият му крак, той не си спести и секунда усилие и пя със сърце и душа.

„Тази публика е неповторима. Този концерт беше най-хубавият от цялото ни турне. Такава красива атмосфера, такова интимно общуване може да се получи само в Античния театър”, сподели след края Васил Петров.

Той остана дълго след края на събитието, за да приема поздравления и цветя от публиката и да се снима с почитателите си.

Организатор на концерта „The best of Васил Петров – 30 години в музиката“ бе агенция „Антракт” с финансовата подкрепа на Община Пловдив.