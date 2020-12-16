EVN откри нов клиентски офис в Тракия

Той ще е отворен 7 дни в седмицата

EVN България откри нов офис за клиентско обслужване в Пловдив. Той се намира в квартал Тракия, на бул. „Освобождение“ 59А- комплекс Гербер, блок 173. Офисът беше открит от Робърт Дик, регионален мениджър на EVN България и Стефка Алексиева, ръководител отдел „Връзка с клиенти“.

Модерният EVN офис предлага пълния набор от услуги и консултации, свързани с доставките на електро- и топлоенергия. Той е разположен в голямо и просторно помещение с площ от 176 кв. м. и разполага с общо 9 работни места. Новият офис предлага редица удобства на модерното обслужване: достъпна локация, безплатен и голям паркинг, приветлива среда. За по-голямо удобство на клиентите той ще е отворен 7 дни в седмицата и ще работи с удължено приемно време: понеделник – петък: от 9:00 до 18:30 часа, събота и неделя: от 9:00 до 17:30 часа.

Това е вторият изцяло нов клиентски офис на компанията в Пловдив, след като първият отвори врати през 2013 г. в Мол Пловдив. Подобни модерни центрове компанията откри също и в Бургас и Стара Загора. Откриването на поредния нов EVN офис продължава политиката на компанията за развитие и подобряване на клиентското обслужване.

EVN офис в Тракия ще функционира вместо досегашния с адрес ул. „Павликенска“ 13, който се помещаваше в сграда на КЕЦ Пловдив Център и не разполагаше с възможности за увеличаване броя на работните места.

Същевременно EVN напомня отново на всички свои клиенти да използват удобните онлайн и дистанционни услуги на компанията в условията на епидемична обстановка.