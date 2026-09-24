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10 500 евро събра благотворителната кампания „Вместо цвете — подай ръка на Тошко“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:53ч, четвъртък, 24 септември, 2026
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Благотворителната инициатива „Вместо цвете — подай ръка на Тошко“ обедини всички училища от район „Тракия“ в Пловдив в подкрепа на Тошко и неговото семейство.

В кампанията се включиха ученици, родители и учители, които за пореден път показаха силата на общността и съпричастността. Благодарение на тяхната подкрепа беше събрана сумата от 10 500 евро.

Средствата ще бъдат използвани за продължаване на лечението на Тошко в Турция, където периодично се нуждае от вливане на стволови клетки.

Семейството на Тошко изказва своята искрена благодарност към всички, които се присъединиха към каузата и подадоха ръка в труден за него и близките му момент.

Кампанията показа, че когато училищата, семействата и цялата общност се обединят около една кауза, могат да бъдат създадени не само материална подкрепа, но и надежда, вяра и усещане, че никой не е сам.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:53ч, четвъртък, 24 септември, 2026
1 174 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

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    БЛАГОДАРЯ ВИ

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