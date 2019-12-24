Вулгарни стикери загрозиха Дондуковата градина по Коледа

Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
900 коментари
https://mentalhealtheasybuy.xyz/# duloxetine
low cost ed meds ed medicine Ed Pills Easy Buy
https://diabetesmedseasybuy.xyz/# DiabetesMedsEasyBuy
https://edpillseasybuy.xyz/# ed pills
http://diabetesmedseasybuy.com/# Insulin glargine
buy diabetes medicine online buy diabetes medicine online Empagliflozin
http://mentalhealtheasybuy.com/# MentalHealthEasyBuy
how to get ed meds online: best erectile dysfunction pills – ed treatments