Вулгарни стикери загрозиха Дондуковата градина по Коледа

Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
856 коментари
https://dabet.reviews/# Dabet updated working link
link Fun88 Vietnam đang hoạt động Fun88 working link for Vietnam Fun88 Vietnam official access link
lien k?t vao Fun88 cho ngu?i dung Vi?t Nam: Fun88 Vietnam official access link – fun88
planbet updated PLANBET access link PLANBET Bangladesh main access page