Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
649 коментари
1500 mg metformin Ucla Metformin UclaMetformin
reputable indian pharmacies http://bswfinasteride.com/# BswFinasteride
best india pharmacy http://uclametformin.com/# Ucla Metformin
BSW Finasteride: order generic propecia without dr prescription – BswFinasteride
buy medicines online in india http://pmaivermectin.com/# PMA Ivermectin
propecia prices: BswFinasteride – BswFinasteride
india pharmacy mail order https://bswfinasteride.com/# BswFinasteride