Вулгарни стикери загрозиха Дондуковата градина по Коледа

Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
361 коментари
Tryggt apotek utan recept: Tryggt apotek utan recept – Köp medicin utan recept Sverige
pharmacie en ligne France: medicaments generiques en ligne pas cher – medicaments generiques en ligne pas cher
meilleures pharmacies en ligne françaises: pharmacie pas cher en ligne – PharmaClassement
https://sceglifarmacia.shop/# classifica farmacie online
Rabattcode für Internetapotheke Preisvergleich Online-Apotheken Deutschland apotheke online bestellen
ApothekenRadar: Apotheken Radar – ApothekenRadar
liste pharmacies en ligne fiables: pharmacie en ligne France – pharmacie pas cher en ligne
http://apothekenradar.com/# zuverlassige Online-Apotheken
http://pharmaclassement.com/# codes promo pharmacie web