Вулгарни стикери загрозиха Дондуковата градина по Коледа

Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
1 588 коментари
zoloft without rx: zoloft pill – zoloft no prescription
mail order pharmacy india: online pharmacy india – top online pharmacy india
http://bajameddirect.com/# prescriptions from mexico
medication from mexico: mexican pharmacies online – mail order pharmacy mexico
canadian drugs pharmacy: ordering drugs from canada – US Meds Outlet
mexico pharmacies: BajaMed Direct – mexico pharmacy price list