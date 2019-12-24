Вулгарни стикери загрозиха Дондуковата градина по Коледа

Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
1 461 коментари
https://amitrip.us.com/# AmiTrip Relief Store
generic clomid without a prescription: how to get cheap clomid tablets – where buy clomid no prescription
Generic Elavil: AmiTrip – Elavil
ivermectin 18mg: Iver Protocols Guide – ivermectin lotion cost
AmiTrip: buy Elavil – AmiTrip Relief Store
cost generic propecia for sale: Follicle Insight – Follicle Insight
https://fertilitypctguide.us.com/# fertility pct guide
https://follicle.us.com/# cost generic propecia pill
how can i get cheap clomid without prescription: fertility pct guide – fertility pct guide