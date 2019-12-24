Вулгарни стикери загрозиха Дондуковата градина по Коледа

Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
1 322 коментари
Herkese merhaba, bu site oyuncuları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Malum Vaycasino adresini yine değiştirdi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Güncel Vaycasino giriş adresi şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı ile vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vay Casino doğru adres. Herkese bol kazançlar dilerim.
Herkese merhaba, Casibom oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu adresini BTK engeli yüzünden sürekli güncelledi. Siteye ulaşım hatası varsa çözüm burada. Çalışan Casibom giriş bağlantısı artık aşağıdadır Casibom Güncel Bu link ile direkt siteye erişebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere sunulan freespin kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı slot keyfi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Arkadaşlar selam, Vaycasino oyuncuları için önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum platform adresini yine güncelledi. Erişim sorunu yaşıyorsanız panik yapmayın. Güncel Vay Casino giriş linki şu an aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt siteye girebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi için Vaycasino doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Arkadaslar, Grandpashabet Casino yeni adresi ac?kland?. Adresi bulamayanlar su linkten giris yapabilir Grandpashabet Bonus
Grandpasha giriş linki lazımsa doğru yerdesiniz. Hızlı erişim için https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu burada.
Matbet giris adresi laz?msa iste burada. Sorunsuz icin: Matbet Guncel Canl? maclar burada. Arkadaslar, Matbet son linki ac?kland?.
Arkadaslar selam, bu populer site uyeleri ad?na k?sa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi bahis platformu domain adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle surekli degistirdi. Siteye ulas?m sorunu cekenler icin dogru yerdesiniz. Guncel Casibom guncel giris adresi su an burada Casibom Paylast?g?m baglant? uzerinden vpn kullanmadan hesab?n?za baglanabilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara verilen freespin f?rsatlar?n? mutlaka kac?rmay?n. Lisansl? bahis keyfi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol sans dilerim.
Herkese selam, bu popüler site üyeleri için önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Siteye ulaşım hatası varsa link aşağıda. Son Casibom güncel giriş adresi artık aşağıdadır https://casibom.mex.com/# Bu link üzerinden doğrudan siteye bağlanabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere sunulan yatırım bonusu kampanyalarını da inceleyin. En iyi bahis keyfi için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Grandpasha güncel adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz erişim için https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar bu sitede.
Gençler, Grandpashabet Casino son linki açıklandı. Adresi bulamayanlar buradan giriş yapabilir Giriş Yap