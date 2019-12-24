Вулгарни стикери загрозиха Дондуковата градина по Коледа

Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
1 226 коментари
Online slot oynamak isteyenler iГ§in kД±lavuz niteliДџinde bir site: п»їburaya tД±kla Nerede oynanД±r diye dГјЕџГјnmeyin. EditГ¶rlerimizin seГ§tiДџi casino siteleri listesi ile sorunsuz oynayД±n. TГјm liste linkte.
Bonaslot adalah bandar judi slot online terpercaya di Indonesia. Ribuan member sudah mendapatkan Maxwin sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Link alternatif п»їbonaslotind.us.com jangan sampai ketinggalan.
п»їSalam Gacor, cari situs slot yang gacor? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan pasti bayar. Deposit bisa pakai Pulsa tanpa potongan. Login disini: п»їBonaslot slot semoga maxwin.
Info slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan aman. Promo menarik menanti anda. Akses link: ï»¿https://bonaslotind.us.com/# klik disini raih kemanangan.