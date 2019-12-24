Лепенките са с грозни намеци към мигранти, мюсюлмани и цветнокожи
Стикери с обидни и расистки призиви към мюсюлмани и цветнокожи се появиха в Дондуковата градина в навечерието на Коледа. С вулгарни призиви и карикатури, свързани с убийства на етническа основа, картинките са облепени по някои от стълбовете в парка.
Лепенките са поставени до такива на националистическата организация „Бял Фронт“. Организацията има ясна анти-мигрантска насоченост и против толерантното отношение към различните сексуалности.
1 095 коментари
п»їTo be honest, I found an interesting page regarding Mexican Pharmacy standards. It covers FDA equivalents on prescriptions. If anyone wants Trusted pharmacy sources, read this: п»їUpstate Medical. Hope it helps.
п»їRecently, I found a great resource regarding cheap Indian generics. The site discusses CDSCO regulations when buying antibiotics. If anyone wants Trusted Indian sources, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# top 10 online pharmacy in india. Hope it helps.
п»їJust now, I stumbled upon a helpful article concerning buying affordable antibiotics. The site discusses CDSCO regulations for ED medication. In case you need reliable shipping to USA, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy online. Cheers.