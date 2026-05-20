Затварят родилен дом „Весела“ в Пловдив

Целият екип на единствения общински родилен дом в Пловдив – АГ отделението на ул. „Весела“, излезе на протест срещу намерението на местната власт да преустанови дейността на базата и да преобразува сградата в общински хоспис.

Медиците изразиха притеснения както за бъдещето на отделението, така и за собствената си професионална реализация. Според тях преместването на дейността към друга база на МБАЛ „Св. Мина“ поставя под въпрос запазването на акушерската помощ в сегашния ѝ вид.

Къде се раждат пловдивските бебета

„Основната ни дейност е акушерството. Притесняваме се, че след месец-два, когато приходите намалеят, отново ще останем без работа“, заяви пред Нова телевизия старшата акушерка Стоянка Минчева. По думите ѝ на част от персонала е предложено да премине в други отделения, включително детско, което според нея не е възможно за акушерките по закон.

От екипа подчертават и социалната роля на родилния дом. Според д-р Мария Калинова лечебното заведение обслужва предимно жени от уязвими социални групи и етнически малцинства, за които достъпът до медицинска помощ е особено важен. По нейни данни през отделението ежегодно преминават над 300 раждания, а ежедневно се приемат и пациентки с различни гинекологични проблеми.

„Не протестираме за заплати. Това е кауза и хората тук възприемат това място като свой дом“, коментира и д-р Мария Василева, която твърди, че в последните месеци са били връщани пациентки и е ограничаван приемът.

От Община Пловдив, която е принципал на лечебното заведение, заявиха, че решението е продиктувано от намаления финансов поток и ограничения брой пациенти. По официални данни родилките в базата са не повече от 15 месечно, което прави поддържането на отделението трудно.

Плановете предвиждат гинекологичното отделение да бъде преместено на петия етаж в сградата на МБАЛ „Св. Мина“ на ул. „Иван Вазов“, а на мястото на родилния дом на ул. „Весела“ да бъде изграден общински хоспис.

От администрацията уверяват, че никой от служителите няма да остане без работа и че на всеки е предложено работно място в другата база. Част от персонала ще остане в детското отделение, а други ще ползват натрупан платен отпуск до приключване на процеса по преместване.

Медиците обаче остават категорични, че ще продължат протестите и подготвят нова демонстрация пред Общинския съвет с настояване родилният дом да запази дейността си.

