Рискът за геополитическата ориентация на България и необходимостта от борба с популизма са сред основните причини за включването му в предизборната кампания. Това заяви на среща с пловдивчани Владислав Панев, четвърти в листата на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

По думите му през последните дни тези рискове са станали още по-видими.

„Свободата си я имаме за даденост, както и свободното ни движение в Европейския съюз. Това обаче може да изчезне буквално за миг. И то без дори първоначално да го усетим – лека полека“, заяви Панев.

Той допълни, че според него пропагандата от т.нар. „фабрики за тролове“ се засилва в навечерието на изборите и противодействието от страна на гражданите е необходимо.

По време на кампанията финансистът предлага и мерки за облекчаване на бюджетите на домакинствата чрез промяна в отчитането на консумацията на електроенергия. Според него през светлата част на деня цените на електроенергията за бизнеса често са близки до нулата заради свръхпроизводството.

„Нищо не пречи цената да бъде ниска и за домакинствата, така че потреблението им да бъде изместено и да играят ролята на безплатен балансьор на пазара. Това е мярка, която не струва нищо, за разлика от милиардите, които популистите искат да харчат“, посочи Панев.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!