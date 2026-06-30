В Пловдив може да има два стадиона „Христо“ – Ботев и Бонев

Пловдив е на път да се превърне в единствения град в България с два големи футболни стадиона, носещи имената на двама емблематични Христовци – „Христо Ботев“ и „Христо Бонев“.

Идеята стадионът в парк „Лаута“ да бъде именуван на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев бе обявена по време на тържествения концерт по случай 100-годишнината на клуба на Античния театър.

Предложението предстои да бъде внесено за разглеждане в Общинския съвет на Пловдив. Очакванията са то да получи широка подкрепа, предвид безспорния принос на Зума към историята на Локомотив, пловдивския и българския футбол.

Така, ако решението бъде одобрено, Пловдив ще има два модерни футболни стадиона с имената „Христо Ботев“ и „Христо Бонев“ – любопитно съвпадение, което на пръв поглед дори може да обърка читателя. По инерция мнозина биха прочели „Христо Бонев“ като „Христо Ботев“, а именно това прави символиката още по-интересна.

Двата стадиона са дом на големите съперници в пловдивския футбол – Ботев и Локомотив, чието дерби е сред най-старите и най-емоционалните в България. Ако предложението бъде прието, всеки от тях ще носи името на личност, оставила трайна следа в историята – единият на поета и революционер Христо Ботев, а другият – на най-великата футболна легенда в историята на Локомотив Пловдив.

Любопитна идея:

И ако това прекръщаване стане факт, ще остане само още един пловдивски футболен стадион, който може да се прекръсти на Христо. Христо Стоичков – Камата е юноша на Марица и именно там прави първите си стъпки в мъжкия футбол, преди пътят му да го отведе към върха на световния футбол.

Снимки: Lokomotiv Plovdiv