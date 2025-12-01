Пловдив се включва в националните протести срещу проектобюджет 2026. Гражданско шествие ще се проведе днес – понеделник, 1 декември, като част от общонационална инициатива в няколко града на страната.

ПП–ДБ организират нов протест срещу проектобюджета

Първоначално организаторите бяха планирали протестът да започне пред сградата на Община Пловдив, но според тях е отказано провеждане на събитието заради друго мероприятие на площада. Припомняме, че по същото време там ще започне тържество по офиициалното запалване на коледните светлини на града.

Затова сборният пункт е преместен на площад „Съединение“, откъдето ще започне и протестното шествие по Главната улица.

Организаторите заявяват, че демонстрацията е мирна, гражданска и непартийна, а основната цел е да се поиска преработване на проектобюджет 2026, който според тях не предлага достатъчна социална защита, не гарантира устойчиви публични услуги и не подкрепя конкурентоспособността на бизнеса.

„Пловдив има будно гражданско общество и е време то да бъде чуто“, посочват инициаторите и призовават за по-активна позиция по теми като финансирането на градския транспорт, качеството на въздуха, безопасността на пътя, социалните услуги и обещаните, но според тях нереализирани публични политики.

Организатори на инициативата са Габриела Георгиева, Калоян Калинин и група доброволци. По думите им протестът е съгласуван и регистриран по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Протестът е планиран така:

📅 1 декември (понеделник)

⏰ 18:15 ч. – сборен пункт на площад „Съединение“

🚶 19:30 ч. – шествие по Главната улица.