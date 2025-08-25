Мъж с увреждания: Има хроничен проблем с паркиране на инвалидни места в Кючук Париж

Мъж с увреждания от Кючук Париж пусна сигнал до медиите за хронично неправомерно паркиране пред блок в квартала. Той се надява институциите най-накрая да обърнат внимание на проблема му, който е ежедневен и затруднява и без това нелекия му начин на живот.

„Аз съм човек с увреждане и пред блока, в който живея, има обособени инвалидни паркоместа. На теория тези места би трябвало да ми осигуряват достъп и спокойствие. На практика обаче едни и същи автомобили ежедневно спират там без стикери, като често дори се навират по две коли на едно място – въпреки че е направено по-широко именно, за да мога да слизам спокойно с количка. Става въпрос за ул. „Д-р Иван Кесяков“ №7, където има едно такова паркомясто, както и за ул. „Генерал Тотлебен“ №1, диагонално срещу него, където е обособено още едно. До скоро в района нямаше ясно обозначени места за хора с увреждания, тъй като паркингът беше разбит. Наскоро обаче общината се постара и направи удобен и хубав паркинг, като двете инвалидни места са ясно маркирани и обозначени. За съжаление – резултат няма, защото липсва контрол“, алармира той.

Казва, че е подавал многократно сигнали на 112, но реакция няма. Оставял е и бележки по автомобилите, за да обясня ситуацията, но резултатът е нулев- нарушителите продължават безнаказано.

„На снимките, които имам, не винаги се вижда ясно, че автомобилите нямат инвалиден стикер. Ако е необходимо обаче, съм готов да заснема видеоклип, в който да покажа отблизо и категорично, че такива стикери липсват. Според мен дори няма нужда от това, защото е достатъчно показателно, че понякога по две коли заемат едно инвалидно място. Не съм ги засичал лично, за да им обясня очи в очи – и честно казано не е редно да се стига до конфликти между граждани. Това е работа на институциите. В момента обаче аз оставам без възможност да паркирам на местата, които са предвидени за мен по закон, и съм принуден да се справям както мога. Това е унизително и показва пълно бездействие от страна на контролните органи. Моля ви да обърнете внимание на този казус и да му дадете гласност, защото той е не само личен проблем, а и обществен – утре може да се случи на всеки“, пише в писмото си до медиите жителят на Кючук Париж.