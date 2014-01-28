Учителят Кристиян: Поставяме се над природата, а не сме над нея!



Кристиян Найденов протестира в защита на българската природаМладият учител Кристиян Найденов излезе на улиците в Пловдив въпреки студа днес, за да кресне в защита на Странджа и българската природа. Той не скри, че е навън да изрази мнението си, но го прави с ясното съзнание, че вече никой не иска да чуе вика на гражданското общество. Не е важно, че не сме много хора. Това, което се случва с нашата природа, е антихуманно и ние за пореден път показваме, че не осъзнаваме как трябва да се живее в хармония с природата, тъй като хората нямат нужда от бетон. Имат нужда от нормални атмосферни условия, подчертава Найденов.

Явно на върха в управляващата система са много зли. Или пък не осъзнават какви последствия имат техните действия, като се опитват да правят пари, а се оправдават с отварянето на нови работни места покрай строителството на хотели. Това не са работни места, това не е нашият живот. Нашият живот е да сме здрави и да сме в хармония с планетата Земя. Така се трупа лоша карма. Стимулираме хората да се развиват материално, а не духовно, допълва Кристиян.



Бях на работа и ми мина през главата, че изобщо не водя природосъобразен живот. Това всеки ден ми минава през главата, което страшно ме натъжава, тъй като аз съм ЗА тази идея да сме природосъобразни. В един момент се оказва страшно трудно, тъй като системата те принуждава да живееш според нейните закони. Ползваш синтетични, химични продукти, за да си измиеш чиниите, да се изкъпеш, да си измиеш зъбите. Храната е химия. С всяко наше действие убиваме природата. За да се измъкнеш от това, трябва да положиш усилия. Които усилия са доста големи и съответно хората не ги полагат.

Ако на всеки, който е тук, му бъде даден шанс, би се възползвал от това да живее природосъобразно. Ние не знаем начина, по който да живеем, без да пазим останалите видове на земята. Човекът живее като „нормален“, но той не е нормален. Естествено е да има кръговрат на природата, но той е нарушен. Ние сме нещо странично. Ние живеем в изкуствена среда. Поставяме се над природата. А не сме над нея. Ние имаме разум, но не го използваме в правилната пътека. Развиваме науката, а не осъзнаваме, че тя не е в хармония със законите на Земята. Не трябва да се поставяме над природата- това е егоизмът на рационалното, коментира Кристиян Найденов.