Владиката на пазар в МОЛ-а

Божият човек заглежда скъпи дрешки и лачени обувки, подминава квалитетните часовници



Владиката щъка из МОЛ-аПапарак на “Под тепето” за пореден път спипа пловдивския митрополит Николай на място, което някак не се вързва с лайф стайла на висш духовник. Владиката направи шопинг тур из МОЛ-а в традиционно черно расо и привлече вниманието на стотиците в търговския център. Николай щъка из комплекса в компанията на монахиня. Дядо поп предизвика няколко фешън коментара по свой адрес, след като абонираните за МОЛ-а девойки видяха закачливо вързаната му с ластик коса в добре оформена плитка. “В крак е с тенденциите в прическите. В момента тънката плитка е хит”, обобщиха набързо зяпачи. Владиката бродеше из бутиците, като се шмугна в някои от скъпите магазини в комплекса, сред които и “Пиер Карден”. Огледа скъпи дрешки, лачени обувки и тузарски аксесоари, като пренебрежително подминаваше дюкяните за часовници. В МОЛ-а не се продават марки, които отговарят на изискванията на владиката. Той трудно може да се впечатли от “Дизел”, “Фосил”, “Полис” или “Оксет” след като вече не е тайна, че на китката му блести Ферарито в бранша “Вашерон Константен”. Най-дълго митрополитът се заседя в книжарницата на последния етаж, но май не си купи нищо. Божият наместник с охота се качваше на ескалатора и кимаше на миряните, които се осмеляваха да го поздравят. Търговки от втория етаж пък предложиха, дядо Николай да прави неделните си служби пред “Макдоналдс” или “KFC” в МОЛ-а. “Тук миряни бол”, отбелязаха продавачки.

Дядо Николай се вози на ескалатор

Митрополит Николай на излизане от книжарницата

Владиката на обиколка из втория етаж