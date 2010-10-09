Младок рути Траяна в City Place



Папарак на Под тепето успя да щракне в крачка напористата поп фолк точилка Траяна във флирт с млад пич. Певицата бе фокусирана от обектива ни край сцената в City Place, където брюнетката зяпаше гащичките на колежката си Емануела. Траяна бе в компанията на неизвестен гъзар и не криеше симпатията си към него. Двамата си гукаха като влюбени гълъбчета и постоянно демонстрираха физическа близост. Кой е мъжът до певицата, така и не се разбра. Само преди месец тя заяви, че си няма приятел, но упорито търси мъжа на сърцето си. Дали въпросният момък е “принцът”- тепърва ще разберем. Той е на видима възраст около 25 и се наби на очите на старлетките в претъпкания бар с изисканите си джентълменски маниери. И на двете уши на младока блестяха обеци с кристали. Снощи Траяна имаше участие в друг бар, но реши да се позабавляв

а в новата актуална дестинация за нощен туризъм под тепетата преди да изпълни служебния си дълг.





