Хубавицата грижовна и напрегната пред папарак на Под тепето



В компанията на детето си се теши служителката в пловдивската прокуратура Елена Гърбева след побоя, който бившия й вече мъж Асен Чотров нанесе над настоящия й любим Павел Димитров. Фаталната дама бе спипана от наш папарак няколко дни, след като стана център на внимание в национален мащаб. Бившият топмодел на Визаж и амбициран юрист в прокуратурата по настояще се опитваше да дава спокоен вид покрай личната си драма днес на центъра. Припкаше привидно грижовно край детето си с пуснатия под домашен арест Асен и дори успяваше да се усмихне с патилата му от време на време. Но видимо бе напрегната от случващото се в живота й- приятел в болница и екс съпруг под домашен арест заради тази хоспитализация.



Елена щъкаше около сина си, който бе възседнал мини мотор на педали. Малкият бродеше върху возилото си пред ресторант Хемингуей и хлапашки се закачаше приятно с хората. На майка му обаче не й бе много до закачки. Тя постоянно дърдореше по мобилния си телефон. Усмихваше се само когато насочеше поглед към наследника си, побутвайки моторчето му чат-пат.

Въпреки цялата обикновеност на ситуацията, Гърбева отново привлече всички погледи върху себе си. Предимно мъжките. С перфектната си осанка и голия си гръб. Заради тази жена наистина война може да пламне, коментираха ценители на женската хубост, докато хубавата Елена дърдореше по телефона си.









