„Гардиън“ посвети огромна статия на пловдивски рапър

The Guardian: Осъденият трафикант напуска VIP Brother България след протести

Проблемите със стомаха на Ванко 1 се оказаха световен скандал

Ден, след като от риалити формата VIP Brother обявиха в ефир и със специално прессъобщение до медиите у нас, че Ванко 1 вече не е част от предаването по здравословни причини, лъсна друга версия в Западна Европа. Международното издание The Guardian посвети с днешна дата огромна статия на пловдивския рап певец.

В материал, озаглавен „Осъденият трафикант напуска VIP Brother България след протести“, англоезичният вестник разкрива, че зад изваждането на Иван Главчев от къщата стои световен скандал за правата на човека. Нещо повече – заради него ще бъдат променени правилата за подбор в играта.

Версията н родните продуценти

„VIP Brother: Вчера, по време на живото предаване стана ясно, че рапърът не се чувства добре и заяви, че иска да напусне шоуто. Тази вечер беше излъчен и записът от разговора на Ванко 1 с Биг Брадър от изповедалнята, в който той сподели, че физическото му състояние е претърпяло рязко влошаване през последните дни. Рапърът има силни болки в корема и обострен гастрит и по тази причина отказва да участва в игрите, не се чувства пълноценен и има нужда от специално лечение. Биг Брадър уважи желанието на Ванко и от днес той вече не е част от шоуто и ще може да се лекува пълноценно извън Къщата.“

Версията на The Guardian

Рапърът Иван Главчев си заминава от къщата по "лични причини", на фона на оплаквания от зрители за включването на лежал в затвора за принуждаване на жени и деца да проституират, разкрива изданието. Вестникът съобщава за протестите на защитниците на правата на жените.

„През последните дни обществената апатия бе пробита от оплаквания от зрители и активисти в цялата страна за включването на Иван Главчев, известен като Ванко 1.Той беше задържан през 2003 г. за употреба на наркотици и принуждаване на 10 жени и един малолетен в проституция и трафик до страни от цяла Европа".

В изявление на Guardian шведската медийна компания Modern Times Group – собственик на българския телевизионен оператор Nova TV, който излъчва "ВИП Биг Брадър", казва следното: Vanko 1 е напуснал къщата по лични причини, но е решено Nova TV да промени стратегията си за подбор на програмата.

"В светлината на получените оплаквания нашата местна компания преразглежда критериите за подбор, които се използват за участие в състезанието, тъй като наказателното осъждане за такива престъпления е изключително сериозно и компанията няма да включи никого с такава присъда в бъдещи предавания."

Медията добавя, че оттеглянето на Главчев от телевизионното шоу е след като феминистка социална група Не Си Сама публикува отворено писмо, критикуващо решението да бъде поканен във формата. „Главчев е известен и със спорните си изказвания за жените. По време на престоя си в къщата на Големия брат той казал на съквартирантите: "Не виждам нищо срамно, че жената стои по-ниско от мъжа."