От днес търговците, които не са посочили цените на стоките и услугите едновременно в левове и евро, ще бъдат глобявани. Според изискванията, цените трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да се избегне въвеждане в заблуждение на потребителите.

Двойното обозначение на цените в лева и евро вече е задължително

Касовите бележки също трябва да съдържат двойно обозначение на сумите — както в левове, така и в евро. При нарушение глобата е между 50 и 400 лева, а при повторно нарушение санкцията може да бъде по-висока.

Паралелно с това продължава информационната кампания на Комисията за защита на потребителите, посветена на въвеждането на еврото, като днес експерти ще посетят Вълчи дол, Каолиново, Средец, Роман и Черноочене.

В София ще се проведе и форум за сигурността при преминаването към еврото, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България съвместно с Министерството на вътрешните работи. Акцентът ще бъде поставен върху противодействието на фалшификации и измами, координацията между институциите и добрите практики на бизнеса.