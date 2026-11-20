Коледна добавка от 50 евро ще получат общо 523 400 души, включени в списъка на правоимащите. Сред тях около 360 000 са пенсионери с доходи под линията на бедност за 2026 г., която е 390,63 евро.
Подкрепата е предназначена и за други уязвими групи – хора, одобрени за целева помощ за отопление, семейства с деца с увреждания, приемни родители, младежи, напускащи резидентна грижа, както и получатели на различни социални помощи.
Средствата започват да се превеждат по банковите сметки на правоимащите от 20 ноември. Хората, които получават пенсиите си в пощенските станции, ще могат да вземат добавката от 23 ноември.
Възможно е при някои получатели да има забавяне, особено при хора, които не са подавали заявления за отоплителна помощ, но въпреки това имат право на добавката. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че и те ще получат предвидените 50 евро.
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