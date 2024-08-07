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Започна изплащането на пенсиите

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:10ч, сряда, 7 август, 2024
1 152 Преди по-малко от минута
Инфлация

Изплащането на пенсиите през август чрез пощенските станции започва от днес и ще приключи до 20 август. Това информираха от Националния осигурителен институт (НОИ), предава БТА. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще получат своите пенсии днес. 

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 август, посочват още от НОИ. Оттам припомнят, че на сайта на института в рубрика „Календар на плащанията“ има информация за всички видове плащания. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:10ч, сряда, 7 август, 2024
1 152 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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