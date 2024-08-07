Започна изплащането на пенсиите

Изплащането на пенсиите през август чрез пощенските станции започва от днес и ще приключи до 20 август. Това информираха от Националния осигурителен институт (НОИ), предава БТА. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще получат своите пенсии днес.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 август, посочват още от НОИ. Оттам припомнят, че на сайта на института в рубрика „Календар на плащанията“ има информация за всички видове плащания.
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