Два военни хеликоптера продължават да оказват помощ при гасенето на големия горски пожар, който гори в землището на Община Чепеларе, Област Смолян. Днес, 31 август, от 24-та авиобаза – Крумово в 08.39 ч излетя хеликоптер Ми-17, а в 09.44 ч излетя и хеликоптер AS 532 AL Cougar. Военнослужещите и летателната техника се включват по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, за да извършат гасене на огъня от въздуха, поради труднодостъпния планински терен.

От 18 до 30 август Военновъздушните сили (ВВС) участваха в потушаването на 6 пожара в страната, като борбата със седмия продължава четвърти ден. Екипажите на хеликоптерите прекараха общо над 50 часа във въздуха, като в някои от дните военнослужещите са достигали до 10 часа. За потушаване на огъня над засегнатите райони са изсипани над 500 тона вода. По-голямата част от задачите е изпълнена при трудни и опасни условия: над силно пресечен релеф, при високи температури, задимяване, пулсиращ вятър и силна турболенция. Въпреки тежките условия и широкия фронт на пожарите, екипажите на вертолетите се справиха успешно със задачите.