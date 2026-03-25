Влизат в сила компенсациите за горивата: по 20 евро за уязвимите

От днес започва прилагането на мярката за подпомагане на гражданите заради високите цени на горивата. Причината – три поредни дни дизелът се задържа на ниво от около 1,60 евро за литър.

Предвидената помощ е в размер на 20 евро месечно и ще обхване около 1,3 милиона души. Средствата за март ще бъдат изплатени през април.

Хората, които вече получават социални плащания и имат подадени банкови сметки, ще получат сумата автоматично. Останалите ще трябва да подадат еднократно заявление в Агенцията за социално подпомагане – формулярът вече е публикуван онлайн.

Междувременно властите засилват контрола върху цените – проверени са стотици бензиностанции, за да се избегнат спекулативни надценки.

Очаква се в близките дни да бъде представен и по-широк пакет от мерки, насочен към бизнеса, особено в транспорта и енергетиката, с цел ограничаване на инфлационния натиск.