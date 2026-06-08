Учителите са готови на стачка и дори да не започнат учебната година, ако няма ръст на заплатите

92% от работещите в средното образование заявяват готовност за протест, а над половината подкрепят вариант за отлагане старта на учебната 2026/2027 година.

Сериозно напрежение назрява в системата на средното образование заради очакванията към Бюджет 2026. Според национално проучване на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, огромното мнозинство от учителите и служителите в сектора са готови на протестни действия, ако не бъде осигурено увеличение на възнагражденията.

В анкетата са участвали над 6500 учители, директори, служители и представители на регионалните управления на образованието и Министерството на образованието. Данните показват, че 96% от анкетираните смятат, че заплащането не отговаря на отговорността и обема на техния труд, а едва 2,8% определят възнагражденията като адекватни.

Особено категорично е неодобрението към идеята заплатите на учителите да бъдат обвързани с резултатите на учениците. Срещу подобен подход се обявяват 97% от участвалите в допитването.

Стачната готовност също е на изключително високо ниво. 92% заявяват, че биха се включили в протест за по-високи доходи, а 71,1% подкрепят провеждането на национална стачка. Все по-голяма подкрепа набира и вариантът учебната 2026/2027 година изобщо да не започне – подобна мярка биха подкрепили 53% от анкетираните.

От синдиката посочват, че напрежението се дължи на разминаването между поетите политически ангажименти и реалното финансиране на сектора. Според тях договореното възнагражденията на педагогическите специалисти да достигнат 125% от средната брутна работна заплата за страната не се изпълнява, като в момента те са на ниво около 115%.

Критики са отправени и към обсъжданата идея за обвързване на учителските заплати с успеха на учениците. От Синдикат „Образование“ определят подобен подход като несправедлив, тъй като резултатите в образованието зависят от множество фактори – семейната среда, учебното съдържание, образователните политики и условията в училищата, а не единствено от работата на преподавателите.

Допълнително недоволство е предизвикало и решението на Министерството на финансите да изтегли неизразходваните средства от сметките на около 300 училища до приемането на новия бюджет. Според синдиката това поставя директорите в затруднение и е сигнал, че образованието не е сред реалните приоритети на държавата.

От организацията настояват за незабавен диалог с финансовото министерство, възстановяване на средствата на училищата, запазване на дела на образованието в бюджета и изпълнение на ангажиментите за ръст на възнагражденията. В противен случай предупреждават, че протестите могат да прераснат в ефективна национална стачка и да поставят под въпрос началото на следващата учебна година.

снимката е илюстративна-архив/Заедно в час