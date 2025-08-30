Три приоритета на правителството очерта Киселова на Шипка

Проблемите на хората, като безводие и социални въпроси, са №3, преди еврото и членството в ОИСР

В навечерието на новия политически сезон – председателят на народното събрание Наталия Киселова коментира предстоящия пети вот на недоверие. Тя присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея, съобщава Bulgaria ON AIR.

„Колегите от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ имаха възможност да участват в управлението. Избраха да бъдат опозиция и това е част от арсенала на опозицията. Управлението ще бъде стабилно дотогава, докато има достатъчно народни представители, които да го подкрепят, така, че към момента е стабилно“, коментира тя.

„Приоритетите са три – плавно премиване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, продължават усилията за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и да започне постепенно „отхвърлянето“ на проблемите на хората – безводие, социални въпроси, образование„, поясни Киселова.

По думите ѝ всеки иска повече пари, отколкото има общо в държавата.