Ще става ли за море през юли 2025 г.?
Месечната прогноза е за суша, силни гръмотевични бури и високи температури над 40 °С
С настъпването на същинското лято, все повече българи се питат какво време ни очаква през юли – месецът, в който плановете за море, планина или селски уикенди зависят от капризите на атмосферата. Последните синоптични анализи, заедно с наблюдения на ключови климатични индекси като Арктическата (AO) и Северноатлантическата осцилация (NAO), дават ценни насоки за цялостната месечна картина.
Анализ за предстоящите събития в глобален план
С наближаването на края на юни се очертава засилване както на положителната фаза на Северноатлантическата осцилация (NAO), така и на Арктическата осцилация (AO). Това предполага по-активна циклонална дейност в района на Исландия или южно от Гренландия – знак за очаквано ниско атмосферно налягане в тези области. Подобна конфигурация благоприятства формирането на високи барични гребени (HP) в Източния Северен Атлантик и Европа – процес, известен още като „downstream upwelling“.
С навлизането в юли е възможно трендът на NAO да се обърне – от неутрален към слабо отрицателен. Това може да доведе до по-нестабилно време, включително повече атмосферни смущения от по-хладен въздух, идващи от северозапад към Европа. Възможни са разнообразни барични сценарии – от Атлантически гребени (AtR) до отрицателна фаза на NAO или положителна фаза на Евразийската осцилация (SEA).
В този контекст един от очакваните летни сценарии – базиран на неутрална до слабо положителна фаза на NAO – вече се реализира. Остава да видим дали в идните седмици ще станем свидетели и на втората възможна конфигурация – с по-отчетливи отрицателни фази на NAO.
С навлизането на юли, очакваното понижаване на индекса на NAO (до неутрална или слабо отрицателна стойност) съвпада с възможно формиране на барични долини (т.е. troughs) над Централна Европа и Източна Европа.
Възможни са повече атмосферни смущения от северозапад, особено при усилване на циклоните над Западна и Централна Европа и оттегляне на източносредиземноморския антициклон.
Възможни условия за локални гръмотевични бури, придружени от градушки и силни ветрове
Температурите да се понижат – между 28°C и 33°C в равнинната част, 25–26°C по високопланинските райони.
При засилване на северозападния поток – възможни нахлувания на хладен атлантически въздух, особено в Западна и Северна България.
Температури до 40°C
Юли е месецът, в който дневните температури често доближават 40 градуса по Целзий. Според климатичните модели, средната месечна температура у нас ще бъде около и над климатичната норма. Ще има период и на засушаване в цялата страна, особено в Източна България и задълбочаваща се криза от към пожари в България и Гърция!
Глобалните модели, обаче прогнозират, че преносът на по-горещ въздух ще се задържи много по-дълго време, което ще създаде предпоставки и за по-високи температури, но преди това ни очаква дъждовен период с малко повече валежи от дъжд и по-ниски температури, поне до края на първото десетдневие на месеца.
Месечната сума на валежите ще бъде около и малко под климатичната норма, която за по-голямата част от страната е между 30 и 70 литра на квадратен метър, по Черноморието – между 25 и 40 литра на квадратен метър, а за планинските райони е малко по-висока – от 65 до 80 литра на квадратен метър.
Времето през първото десетдневие на юли
През първото десетдневие се очаква температурите да са с 3-5 градуса под климатичната норма. Повишава се и вероятността за чести валежи на повече места в страната, които ще са и по-значителни по количество, с гръмотевични бури и с условия за градушки, като цяло валежите от тези смущения са петнисти по характер. Повече дъжд се очаква над планинските райони. Тенденцията времето да е необичайно по-хладно за началото на най-горещият месец от годината и дори юли да заприлича на май, но тези захлаждания и дъждове ще са временни.
По-малка е вероятността от валежи над източните райони. Температурите в страната ще са между 28-32°С.
Времето през второто десетдневие на юли
Температурите ще се повишат и ще са около и над климатичната норма.
В първите дни от второто десетдневие въздушната маса над страната ще остане неустойчива, увеличава се и вероятността за валежи, гръмотевични бури, дори градушки. Градусите ще се повишат и ще са между 30-35°C.
Времето през третото десетдневие на юли
В по-голяма част от страната вероятността от валежи е много по-малка. Времето ще е слънчево и горещо. Очакваме и температури от над 35°C. Обикновено към края на месеца се повишава вероятността и от внезапни пожари. Според последните анализи, по-голяма е вероятността от валежи над Дунавската равнина и Южна България.
Народна метеорология
Знаете ли, че горещниците предвещават люта зима?
Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията.
В тях е синтезиран многовековният трудов опит на селския стопанин и обикновено те се предават от поколение на поколение като потвърдено от практиката познание.
За юли народната метеорология гласи: „Колкото са по-горещи 15, 16 и 17 юли (горещниците), толкова по-люта ще е зимата. От времето през тези три дни се съди за времето през декември, януари и февруари. Ако гърми на Илинден (20 юли), овошките ще се повредят, но виното ще е добро”.
Любопитни факти:
· През юли продължителността на слънчевото греене е най-голяма, като в равнините е 320-340 часа. Облачните дни обикновено са само от 1 до 4.
· Юлските температури са високи – регистрирани са абсолютните максимуми за нашата страна, които в повечето райони са от 40 до 44 градуса. Последните дни от юли – 28-и, 29-и, 30-и и 31-и, са наречени „горещници“.
Прогноза: Имре Дузмат / MeteoBalkans
Снимка: Iliya Iliev
2 коментари
