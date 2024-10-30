ЕVN Топлофикация продължава с полезни съвети и информация за своите клиенти в началото на отоплителния сезон 2024/25 г:

Всички абонатни станции на EVN Топлофикация разполагат със система за автоматично регулиране: Абонатната станция преустановява автоматично топлоподаването, когато външната температура се повиши над нормативно приетите стойности от 16 °C. Това най-често е причината, поради която радиаторите са студени през деня, когато е слънчево. Съответно при понижение на външната температура топлоподаването за всяка една абонатна станция се възстановява автоматично с цел осигуряване на максимален комфорт на клиентите.

Системата е особено ефективна в преходните сезони – напр. в началото или края на отоплителния сезон, когато понякога в рамките на едно денонощие има големи температурни разлики и е необходимо да се осигури гъвкавост на топлоснабдяването. По този начин се избягва излишен разход на топлоенергия и постигане на енергийна ефективност за клиентите.

В случай, че в дадена сграда е поставено уведомление ,че отоплението не е пуснато, е необходимо домоуправителят или упълномощеното лице да информира EVN Топлофикация, че в сградата не се извършват ремонтни дейности по отоплителната инсталация.

EVN Топлофикация е 24/7 на Ваше разположение:

При възникване на аварийна ситуация – напр. теч в инсталацията в имота или абонатната станция, можете да подадете незабавно сигнал на денонощен телефон 0700 1 7898. Нашите аварийни екипи са на разположение 24 часа в денонощието.

Изберете дистанционен отчет на уредите за дялово разпределение и водомерите за гореща вода в имотите. При него има ежемесечнo отчитане и фактури с реално потребление, като отпадат прогнозни дялове и изравнителните сметки.