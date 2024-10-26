Тази нощ сменяме часовото време

На 27 октомври 2024 г. в 4:00 часа сутринта трябва да преместите часовниците с един час назад, така че ще стане 3:00 часа. По този начин странат се връща към стандартното астрономическо време и ще се радваме на допълнителен час сън.

Смяната на часовото време води до 11% увеличение на случаите на депресия, показват скорошни проучвания. В България 83% от анкетираните споделят, че са против тази практика и изразяват желание тя да бъде прекратена заради неблагоприятните ефекти, които има върху здравето и настроението.



Преминаването към зимно часово време предстои този уикенд, 26 срещу 27 октомври, в България и страните от ЕС, скъсявайки деня и увеличавайки риска от натрупване на ежедневния микрострес.

Специалистите наричат микростреса „тихия натрапник“ в нашето ежедневие, който остава незабелязан, но оказва влияние върху психичното здраве на хората. Промяната в светлата част на денонощието често създава повишено чувство на тревожност и нарушения в съня. В тези моменти мнозина се насочват към „малките моменти за себе си“ – кратките паузи, които позволяват освобождаване от стреса и възстановяване на баланса.