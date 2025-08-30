Швейцарското правило под заплаха: новите идеи за осъвременяване на пенсиите ще намалят доходите на пенсионерите

Само по инфлация средната пенсия пада с над 35 лева през 2023 г.

И при „по-умерения“ вариант с 80% инфлация доходите отново намаляват

През последните години пенсиите в България се актуализират по т.нар. „швейцарско правило“, което отчита по равно ръста на доходите и инфлацията. Анализ на Института за пазарна икономика показва, че предложенията за промяна на този механизъм биха довели до съществен спад в доходите на възрастните хора.

При вариант, в който пенсиите се осъвременяват само по инфлацията, увеличенията от 5% (2022) и 10% (2023) биха паднали до едва 1,2% и 2,8%. Това сваля средната пенсия с около 3% през 2022 г. и с над 5% през 2023 г. – или от 666 лв. на 631 лв.

Второто предложение – 80% инфлация и 20% ръст на доходите – смекчава ефекта, но също води до загуби: средната пенсия остава с почти 9 лв. по-ниска през 2022 г. и с 29 лв. през 2023 г.

Икономистите предупреждават, че подобна промяна ще задълбочи социалните неравенства и ще постави под още по-голям риск финансовата сигурност на възрастното население.