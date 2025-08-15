Семейство от Пловдив бе пометено от АТВ в Слънчев бряг

Петима души пострадаха при тежък инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг, като 30-годишна жена и 3-годишното ѝ дете са с опасност за живота и са настанени в реанимация в бургаската УМБАЛ.

Катастрофата е станала около 14:00 ч. на алеята между хотелите „Олимп“ и „Мелия“. Според първоначалната информация 18-годишен младеж от Несебър, наел четириколесното превозно средство, е загубил управление заради предполагаема техническа неизправност в спирачките. За да избегне удар с насрещно движещ автомобил, той е отклонил АТВ-то вдясно, качил се е на тротоара и е блъснал семейство от Пловдив и още един хотелски служител.

Пострадали са и две деца на 6 и 12 години – племеннички на семейството, както и 49-годишен служител на хотел „Мелия“. Те са в болница, но без опасност за живота. Бащата на семейството е невредим.

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Той е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.