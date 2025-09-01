Самолетът на Урсула фон дер Лайен кацна без GPS в Пловдив

Навигационната система на летище Пловдив е била изключена по време на посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас в неделя, съобщава Financial Times. Според изданието, става дума за предполагаема руска намеса, която е довела до сериозни затруднения при кацането на самолета ѝ.

По информация на трима правителствени служители, цитирани от FT, самолетът е загубил достъп до GPS навигация, докато е наближавал българското летище. Летателният екипаж е бил принуден да разчита на хартиени карти и ръчно управление при приземяването. Машината е кръжала около час над летището, преди пилотът да вземе решение за ръчно кацане.

„GPS системата в района на летището се изключи“, споделя един от източниците на изданието, добавяйки: „Това беше неоспорима намеса“.

Българската държавна агенция за управление на въздушното движение е потвърдила инцидента пред Financial Times. От агенцията уточняват, че от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. се наблюдава рязко увеличаване на случаите на заглушаване и фалшифициране на GPS сигнали.

„Тези смущения нарушават точното приемане на GPS сигналите, което създава редица оперативни предизвикателства както за самолетите, така и за наземните системи“, се казва още в изявлението.

Инцидентът повдига нови въпроси за сигурността на въздушния транспорт в региона и потенциалната уязвимост на европейските институции спрямо хибридни атаки.

Кремъл и Европейската комисия също са били потърсени за коментар.

Според изданието, инцидентът се разглежда като част от по-широка тенденция на електронни атаки в Източна Европа. Данните сочат, че през последните години в Балтийско море и в източноевропейските държави, граничещи с Русия, значително са се увеличили случаите на заглушаване на GPS сигнали. Засегнати са не само военни и правителствени обекти, но и граждански самолети, плавателни съдове и цивилни потребители.

Посещението на Урсула фон дер Лайен в България бе част от по-широка обиколка в държавите на първа линия на ЕС, насочена към засилване на отбранителната готовност на блока в отговор на руската инвазия в Украйна. Преди да пристигне в България, тя посети Полша. На летище Пловдив беше посрещната от премиера Росен Желязков, с когото по-късно посети ВМЗ-Сопот — ключово предприятие от българската отбранителна индустрия.

Вял протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Сопот

Изданието подчертава важната роля на България като доставчик на военна помощ за Украйна — първоначално чрез съветско въоръжение, а впоследствие чрез модерна артилерия и техника, произведена от местната индустрия.

След визитата си в Сопот, фон дер Лайен е отпътувала отново със същия самолет, като второто излитане и кацане са преминали без инциденти.

Случаят поставя на преден план нарастващите рискове за сигурността в региона и нуждата от засилена защита срещу хибридни заплахи, насочени към критични инфраструктури в страните от ЕС.