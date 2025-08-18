Рискът от смърт на пътя в България е 2,5 пъти над средното за ЕС

В България вероятността да загинеш при пътнотранспортно произшествие е 2,5 пъти по-висока от средната за Европейския съюз, сочи становище на Института за пътна безопасност.

Директорът на института Богдан Милчев призовава за спешни мерки срещу пропуските в работата на отговорните институции, тъй като в обществото се създава усещане за системна безотговорност.

В становището се припомня, че близо три месеца след ултиматума на премиера за видими резултати в пътната безопасност, такива все още липсват. Данните за юли и август показват, че броят на жертвите на катастрофи не е намалял спрямо миналата година, а дори е по-голям.

