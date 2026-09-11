Регионалният министър: Водим война с незаконното строителство

Шест незаконни постройки ще бъдат премахнати в комплекс Цигов чарк, съобщи днес регионалният министър Иван Шишков в рамките на парламентарния контрол. Той подчерта, че държавата води война с незаконното строителство.

„Ние работим не само, когато имаме сигнали, а когато виждаме ясно това, че наистина на много места местната власт буквално си превишава правата, превишава законите и счита, че може да раздава всякакви обекти и да си затваря очите, изобщо да не уважава Закона за устройството на територията, може би и други закони в държавата, така че битката ние сме я почнали. Буквално трябва да прекършим гръбнака на това незаконно строителство. Разбира се, държавата навремето даде тон за него, но в края на краищата каквото и да се е случило, ние трябва да се преборим. Така че буквално войната е в ход“, коментира министър Шишков, цитиран от БНР.

Повод за изказването му стана въпрос на депутати от „Възраждане“ за предприетите действия за установено незаконно строителство на туристически обекти в комплекс „Цигов чарк“.

След предписание на РДНСК – Пазарджик кметът на Ракитово е издал заповеди за премахване на незаконните строежи, но не и за ползването им.

„Заповедите обхващат едноетажно обслужваща сграда с навес, джакузи, сауна и солна стая, три вилни сгради, склад за инвентар и беседка, както и фитнес, разположени в два поземлени имота в местността „Топавиците“. С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършването на последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на незаконните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването захраването им с електрическа енергия и вода, а след установяване, че не са предприети всички необходими действия за преустановяване тяхното ползване, на кмета е дадено ново изрично разпореждане“.