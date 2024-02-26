Продължава търсенето на изчезналото 17-годишно момиче

Полицаи и доброволци продължават търсенето на изчезналото 17-годишно момиче от Дупница. Сборният пункт, откъдето те могат да получат инструктаж накъде да се насочат да търсят, е Районното управление на полицията в града, съобщава Dir.bg. Разширява се периметърът на търсене.

Забележка в училище и тормоз от съучениците ѝ може да са станали причина за изчезването на Ивана.

Момичето е в неизвестност от четвъртък, когато е оставило телефона си при класната и е напуснало гимназията по хранително-вкусови и химични технологии преди да приключи последния учебен час. В 12 часа класната се обадила на майката на Ивана, за да съобщи, че момичето си е тръгнало от училище. Родителите ѝ са подали сигнал за изчезването й в полицията едва вечерта в 22:00 часа.

Кметът на Дупница Първан Дангов заяви, че ще поиска писмени обяснения от директорката, психолога и класния ръководител на училището, в което учи момичето. Според думите му се е стигнало до изчезването на детето, защото „някой не си е свършил работата“.

„Ивана има психологически проблем, отделно съученици са й се подигравали. Може би това е в основата на бягството. Те са казвали на момичето, че е прокажена, защото е имала херпес на лицето“, коментира Първан Дангов.

Дангов каза, че Ивана е със заболяване на психиката, което е идентифицирано от лекар. Била е консултирана от психолог и психиатър.

„Учениците са проявили агресия спрямо нея, узнавайки за това поведение. Знаете ли, колко жестоки могат да бъдат децата, особено в тази възраст? Ивана е била дете със заболяване“, каза още Дангов.

Според него класният ръководител, семейството и липса на психолог също са спомогнали детето да изчезне.

„Тя е била изолирана от всички. На никого не му е пукало“, допълни още кметът.

Той бе категоричен, че ако има нарушения и те са довели, съзнателно или несъзнателно, до случващото се, то трябва да има наказания.

Кметът на града обясни, че знае и за друг подобен случай, свързан със същото момиче.

Майката на Ивана разказа, че Ивана може да е била разстроена, защото си е купила лекарство, тъй като била настинала, а в училище са й направили забележка.

За последен път камера на магазин е запечатала момичето. Тя е без връхни дрехи. Единствената следа от тийнейджърката е откритото розово яко, с което е била облечена. Дрехата беше намерена преди тунела на главния път Е-79. Освен с розово яке, Ивана е носила дънки и бели маратонки в деня на изчезването. Тя е слаба, с късо подстригана коса.

Стотици полицаи, жандармеристи, доброволци и горски служители издирват момичето. В търсенето се използват дронове, термокамери и кучета.

Вчера беше разширен периметърът на зоната, която се претърсва. Някои места са обходени повторно, казаха от Областната дирекция на полицията. На терен са били над 150 служители на МВР от Кюстендилска област, жандармеристи и доброволци. В Районно управление – Дупница работи и оперативен щаб, който координира действията на екипите на място. В социалните мрежи беше създадена и специална група „Да намерим Ивана“, където доброволци споделят кои места вече са проверени и обходени.