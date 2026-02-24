Правната комисия в Народното събрание отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху промени в Изборния кодекс, свързани с ограничаването до 20 на секциите извън дипломатическите и консулски представителства в страните извън Европейския съюз. Промяната, която засяга най-вече българите, живеещи в Турция, САЩ и Великобритания

Законът бе повторно приет с 11 гласа „за“- тези на ГЕРБ, ИТН, „Възраждане“ и 1 от БСП), 8 „против“ (ПП-ДБ, АПС, ДПС, „Величие“ и един от левицата) и 1 „въздържал се“ (МЕЧ). Ветото бе отхвърлено благодарение на ключовия глас на Мая Димитрова от БСП, която на практика се опълчи на новия лидер на левицата Крум Зарков, който е срещу промените в ИК.

Предстои ветото на държавния глава да бъде обсъдено и в пленарната зала.