ПП-ДБ, Възраждане и Ново начало с изравнени резултати

Ако изборите бяха днес ГЕРБ-СДС щеше да получи 26.9%, ИТН също влиза в следващо Народно събрание

ПП-ДБ – 13.9%, „Възраждане“ – 13.7% и ДПС-Ново начало – 13.6% се движат в „пакет“, като интригата за второто място става все по-оспорвана с укрепването на ДПС-НН в последните месеци, с известната ерозия при ПП-ДБ и с утвърждаване на позициите при „Възраждане“.

БСП получава 6.7%, а МЕЧ – 6.6%, което също показва интрига. ИТН е с 5.3%, а „Величие“ – 4.5%. Алиансът за права и свободи трайно губи позиции и остава под „чертата“ с 2.6%.

Това сочат данните от проучване на социологическа агенция „Мяра“, цитирани от БНР.

След началото на новия политически сезон правителството продължава да показва плавна ерозия в оценките. Народното събрание остава на трайно ниски нива на одобрение. Президентът запазва положително обществено отношение при някои колебания в стойностите през годината, отбелязват още от „Мяра“.

Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17.4% срещу 69.2% отрицателно. Останалите се колебаят.

Традиционно, Народното събрание остава една от най-нехаресваните държавни институции в България. Превърналите се в ежедневие междуличностни противоречия и преки политически сблъсъци вероятно изиграват своята допълнителна негативна роля. След началото на новия политически сезон парламентът събира 76,2% обществено неодобрение срещу само 14% одобрение. Останалите се колебаят.

След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните – 44.6% позитивни срещу 37.9% негативни. Останалите се колебаят. Това е в контраст с отношението към останалите институции в България. През годината имаше и колебания в оценките към президентската институция, например, около позицията на Румен Радев за еврото.