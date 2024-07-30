Пожарът на границата с Гърция се разраства

Ситуацията се е вложила тази нощ, огънят отново е преминал на българска територия.

През изминалата нощ ситуацията с пожара на границата с Гърция се е влошила, огънят отново е преминал на българска територия.

„Положението в момента е доста сложно, тъй като през нощта силният вятър от гръцката територия прехвърли на още две места пожара. Прехвърлил е и защитното съоръжение, което ние успяхме да изградим, 15-метрова противопожарна просека. За жалост проблемът е, че това, което правят колегите от гръцка страна, в никакъв случай не ни дава никакъв шанс ние да бъдем малко по-спокойни“, каза пред БНТ директорът на ДГС-Катунци Пламен Поюков.

Вчера от гръцка страна са били изпратени и наземни екипи, но след като са разпънали маркучите са чули гръм и са преустановили действия, съобщава mediapool.bg. Предполагат, че става дума за гръмнала граната.

„Пожарът е вече на 200 метра в нашата територия. И ако сметнем примерно, че този периметър, който обхваща е около 2 километра – средно около 600 декара приблизително можем да кажем, че е пожарът в нашата територия“, каза Поюков.

Няма опасност за хората, живеещи в близост до границата.