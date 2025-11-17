Пощите ще превалутират левове в евро срещу лична карта

При превалутирането на български левове в евро в пощенските станции гражданите задължително ще представят документ за самоличност, като от него ще бъде направено копие и ще се проверява валидността му. Това съобщи пред БНР Александър Кирилов, отговарящ за сигурността в „Български пощи“.

„Анонимни ползватели на услугата няма да има. Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани“, подчерта Кирилов.

По думите му са оценени всички потенциални рискове, включително и в по-малките пощенски клонове, които често са единствената точка за финансови услуги в населените места.

Особено внимание се обръща на възрастните хора, които са сред най-рисковите групи за измами. В партньорство с МВР се провеждат информационни кампании по места, за да бъдат предупредени гражданите за често срещани опити за телефонни измами.

„Услугата по превалутиране в малките населени места се извършва само и единствено в пощенските станции. Всякакви други обаждания, които подканват хората да го направят другаде и под претекст за спешност, са измама“, заяви Кирилов.

Очаква се да бъде публикуван и списък на пощенските станции, които ще обслужват предварителни заявки за обмен на по-големи суми.

Превалутирането ще може да се извършва и чрез нотариално заверено пълномощно. Упълномощеният трябва да представи своя документ за самоличност, както и копие от документа на упълномощителя. За това копие няма да се изисква нотариална заверка.